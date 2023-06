Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Wohnhaus eingebrochen - Exhibitionist - Diebstähle - Fahrzeuge beschädigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Sonnenstrahlen lösten Brand aus

Mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Oberkochen am Montagabend gegen 21.30 Uhr aus, nachdem im Carl-Zeiss-Stadion durch Sonnenstrahlen im gemähten Gras Glutnester entstanden, die am Abend zu rauchen begannen. Die Glutnester wurden gelöscht; nennenswerter Schaden entstand nicht.

Aalen: Fahrzeug zerkratzt

Unbekannte zerkratzten am Montag zwischen 17 und 19 Uhr den Ford einer 30-Jährigen, den diese in der Badgasse abgestellt hatte. Neben den Beschädigungen fand die 30-Jährige einen Zettel an der Windschutzscheibe vor, auf welchem stand: "Parken verboten". Hinweise auf den Verursacher des Schadens nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd-Untergröningen: In Wohnhaus eingebrochen

Während der Urlaubsabwesenheit der Bewohner verschafften sich Unbekannte zwischen Sonntag, 11.6. und Donnerstag, 15.6. zutritt zu einem Wohnhaus in der Haller Straße. Offenbar zielgerichtet begaben sich die Diebe zu einem eingemauerten Tresor, den sie mit einer Axt aus der Wand hebelten und mitnahmen. Zudem entwendeten die Einbrecher einen Mähroboter und stellten eine Tüte mit Malerwerkzeugen zur Abholung bereit. Der von den Unbekannten verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 7500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Radlerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 22 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Sturz am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr zu. Mit ihrem Mountainbike befuhr sie den Rad-Gehweg an der Landesstraße 2220 zwischen Ellwangen und Eigenzell. Auf Höhe Rattstadt fuhr sie gegen den Bordstein, weshalb sie auf die Straße stürzte. Die 22-Jährige, die unter Alkoholeinwirkung stand, wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt.

Ellwangen: Gegen Straßenlaterne gefahren

Auf rund 3000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 45-Jähriger am Montagnachmittag gegen 17 Uhr verursachte, als er beim Rangieren mit seinem Sattelzug eine in der Alfred-Nobel-Straße aufgestellte Straßenlaterne fuhr.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen - 75-Jähriger schwer verletzt

Vermutlich gesundheitliche Probleme waren die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem ein 75-Jähriger am Montagmittag schwer verletzt wurde. Gegen 13.50 Uhr befuhr der Senior mit seinem Mercedes Benz die B 290 zwischen dem Kreisverkehr Schrezheim und der Zufahrt zur Landeserstaufnahmestelle. Hier kam er mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Der 75-Jährige, der von Kräften der Feuerwehr aus seinem Pkw geborgen werden musste, wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht; an seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro.

Ellwangen: Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Zwischen Samstagmittag, 14 Uhr und Sonntagvormittag, 11 Uhr, stiegen Unbekannte auf die Motorhauben dreier Fahrzeuge, die alle auf dem Areal eines Autohauses in der Straße "In der Au" abgestellt waren. An einem der Fahrzeuge wurde zudem durch Tritte die Windschutzscheibe beschädigt. Die Täter hinterließen einen Gesamtschaden von rund 6000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Exhibitionist in der Klösterlestraße

Eine 21-Jährige beobachtete am Montagabend gegen 22.20 Uhr in der Klösterlestraße einen Mann, der mit geöffneter Hose unterwegs war und offenbar an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Hierbei führte der Unbekannte Selbstgespräche. Die 21-Jährige beschrieb den Mann als ca. 175 cm groß und schlank. Der Mann, der älter als 25 sein soll, hat einen Drei-Tage-Bart und trug ein dunkles Oberteil. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Durlangen: 5000 Euro Sachschaden

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagmittag gegen 12.30 Uhr ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Mit seinem Mercedes Benz befuhr ein 70-Jähriger die B 298, wo er von der Straße abkam und durch eine Hecke fuhr. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Gschwend: Bei Unfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte, ein beschädigtes Fahrzeug und ein beschädigtes Geländer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag ereignete. Gegen 13.30 Uhr befuhr eine 60-Jährige mit ihrem Ford die Lohgasse, wo sie vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme nach links von der Straße abkam. Das Fahrzeug streifte zunächst einen kleinen Baum und dann ein Geländer, wobei die Unfallverursacherin leicht verletzt wurde.

Waldstetten-Wißgoldingen: E-Bike entwendet

Bereits am Sonntag zwischen 3.15 Uhr und 14 Uhr wurde ein schwarzes E-Bike der Marke Levo Competition Turbo, welches an einem Grüncontainer am Wanderparkplatz "Zum Stuifen" abgestellt war, von Unbekannten entwendet. Das E-Bike hat einen Wert von rund 3000 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des E-Bikes bitte an den Polizeiposten Waldstetten, Tel.: 07171/42545.

Schwäbisch Gmünd: Geldbörse entwendet

Während ihres Einkaufes wurde eine 70-Jährige am Montagmorgen gegen 10 Uhr das Opfer eines Diebstahls. Die Frau hielt sich in einem Einkaufsmarkt in der Eutighofer Straße auf, wo Unbekannte ihren Geldbeutel entwendeten, den sie in einem Einkaufswagen abgelegt hatte. Der Dieb erbeutete neben Bargeld diverse persönliche Papiere der 70-Jährigen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.:07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Stromkabel entwendet

Zwischen Samstagnachmittag, 16.30 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einer Tiefgarage in der Schwerzerallee ca. 400 Meter Stromkabel vom Typ Nym 5-25 im Wert von rund 9000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Gschwend-Mittelbronn: Fahrzeug übersehen

Mit seinem Mercedes Benz fuhr ein 54-Jähriger am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr von der Kreisstraße 3327 kommend, auf die Landesstraße 1080 ein. Dabei übersah er den in Richtung Seifertshofen fahrenden BMW eines 53-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 75.000 Euro; beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell