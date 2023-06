Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht & Diebstahl auf Gartengrundstück

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 10:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Anton-Schmidt-Straße einen geparkten Skoda und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Neustadt: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am Montagabend gegen 18:20 Uhr kam es auf einem Fußweg zwischen der Asylunterkunft in der Straße Bahnhofsplatz und dem Bahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Die Streitigkeiten verlagerten sich anschließend in die Asylunterkunft. Nach aktuellem Kenntnisstand waren mindestens vier Männer an der Auseinandersetzung beteiligt, möglicherweise kam hierbei auch ein Messer zum Einsatz. Zwei der Männer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen des Vorfalls werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Kernen im Remstal: Diebstahl auf Gartengrundstück

Ein Dieb betrat zwischen Freitagabend 17:30 Uhr und Montag 20:55 Uhr ein Gartengrundstück in der Tälestraße. Dort brach er eine Gartentruhe auf und entwendete aus dieser einen Kanister mit Benzin. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Winnenden: Unfallflucht

Zwischen 12:30 Uhr und 14:50 Uhr wurde am Montag ein im Sperberweg geparkter BMW von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am BMW beläuft sich auf ungefähr 1500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell