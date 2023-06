Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Stimpfach: Fahrzeug gegen Brücke - Fahrer verletzt

Kurz vor 112:00 Uhr am Montag war ein 21-Jähriger mit einem Mercedes Vito im Bereich Sperrhof unterwegs, als er mit dem Fahrzeug von der Straße abkam und gegen eine Brücke fuhr. Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sein Beifahrer blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Sulzbach-Laufen: Autofahrer verunglückt

Am Montag kurz vor 13:30 Uhr war ein 71-Jähriger mit seinem VW Golf Plus auf der B19 unterwegs. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Straße ab. Im Grünstreifen stieß das Fahrzeug mit einem Dohlen zusammen, wodurch es ausgehebelt wurde und auf dem Dach landete. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er musste von Rettungskräften in eine Klinik verbracht werden. An seinem PKW entstand Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Sulzbach-Laufen: Unfallflucht

Zwischen Freitag und Montag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich ein größeres Fahrzeug mit Spezialaufbau - eine hölzerne Brücke, welche sich zwischen der Einmündung der B19 und dem Ortseingang Wengen befindet. Offenbar stieß der Aufbau des Fahrzeuges gegen Verstrebungen der Brücke. An der Brücke entstand dadurch Schaden.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 9509-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell