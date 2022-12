Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Selters (Unterwesterwald) - Erneute versuchte Sprengung eines Geldautomaten

Koblenz (ots)

Heute Nacht gegen 01.40 Uhr wurde die Führungszentrale des Polizeipräsidiums Koblenz über eine mögliche Sprengung eines Geldautomaten in der Nassauischen Sparkasse in Selters (Unterwesterwald, Nähe A 3) informiert. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass die beiden im Vorraum befindlichen Automaten zwar angegangen wurden, zu einer Sprengung kam es nicht.

Zeitgleich (von 21.00-03.00 Uhr) fand auf der BAB 61 (Rastplatz Höchen) aufgrund der vermehrten Tatbegehungen in den letzten Tagen und Wochen eine Großkontrolle im Zusammenhang mit Automatensprengungen statt. Die Tatörtlichkeit befindet sich etwa 50 km von der Kontrollstelle entfernt. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach verdächtigen Fahrzeugen verlief ohne Erfolg.

Die Polizei in Koblenz (Tel: 0261/103-0) bittet um Hinweise: Wer hat am Abend, in der Nacht oder auch an den Tagen zuvor verdächtige Fahrzeuge im Bereich Selters wahrgenommen? Als Tatfahrzeug kommen regelmäßig hochmotorisierte PKW in Betracht.

Im Rahmen der Fahrzeug- und Personenkontrollen auf dem Rastplatz Höchen wurde eine Person festgenommen, gegen die ein Haftbefehl zur Abschiebung vorlag.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell