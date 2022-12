POL-PPKO: Koblenz - Verkehrsunfall mit beteiligtem DRK-Einsatzfahrzeug

Koblenz (ots) - Derzeit stehen auf einem Abstellplatz, in der Daimlerstraße, in Koblenz-Wallersheim, 5 Linienbusse in Vollbrand. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten kann es vor Ort zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wir bitten derzeit von weiteren Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Führungszentrale Telefon: 0261-103-0 ...

