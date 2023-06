Polizei Bonn

POL-BN: 16-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Wachtberg-Werthoven schwer verletzt

Wachtberg-Werthoven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Neuenahrer Straße (Kreisstraße 58) in Wachtberg-Werthoven wurde am Montagabend ein 16-jähriger Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 71-jährige Frau am 12.06.2023, um 18:15 Uhr, mit ihrem Auto die K 58 von Birresdorf in Richtung Berkum. In Höhe des Ortseingangs Werthoven wollte sie einen Fahrradfahrer überholen. Dieser, so der bisherige Erkenntnisstand, wollte in diesem Augenblick nach links in die Birresdorfer Straße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Zweiradfahrer so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde.

Beamtinnen und Beamte der Bonner Polizei übernahmen an der Unfallstelle die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. Hierbei wurden sie von dem Verkehrsunfallteam der Polizei Euskirchen unterstützt. Das Auto und das Fahrrad wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Die K 58 musste bis zur Beendigung der Spurensicherung vor Ort bis 23 Uhr gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei geführt. Personen, die Angaben zu Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 zu melden.

