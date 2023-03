Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Jever 03.03.-05.03.2023

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfälle: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Schortens Am Freitag kam es in Schortens zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei beabsichtigte ein 60jähriger Schortenser mit seinem Pkw im Einmündungsbereich auf die Schooster Straße abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er den Pkw eines 61jährigen aus Sande, der auf der vorfahrtberechtigten Straße fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt und der Fahrzeugführer aus Sande wurde leicht verletzt. Straftaten: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle in Jever: Am Freitag kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Jever, Dannhalmsweg 1. Hierbei beschädigte vermutlich ein Pkw beim Ausparken einen am gegenüberliegenden Straßenrand geparkten Pkw. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem geparkten Pkw entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, Tel.: 04461-92110, in Verbindung zu setzen. Körperverletzung in Sande: Am Samstag kam es gegen 21:58 Uhr im Bereich des Kreisverkehr bei der Feuerwehr in Sande zu einer Körperverletzung. Hierbei wurde ein 36jähriger Mann in seinem stehenden Pkw angegriffen. Eine männliche Person erschien am Fahrzeug und ging den Fahrzeugführer körperlich an, so dass dieser letztlich verletzt wurde. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich mit der Polizei in Sande, Tel.: 04422999750, in Verbindung zu setzten. Brand eines Pkw und mehrerer Mülltonnen in Jever: Am Samstag wurde der Rettungsleitstelle um 01:12 Uhr, ein Pkw-Brand in Jever, in der Straße Lohne, gemeldet. Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte der Polizei und der freiwilligen Feuerwehr Jever fest, dass ein Pkw und mehrere Mülltonnen brannten. Ein weiterer Pkw wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Die Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Personen zur o.g. Zeit in dem betroffenen Bereich gesehen haben werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, Tel.: 04461-92110, in Verbindung zu setzen. Sachbeschädigung an Pkw in Horumersiel: Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr in Horumersiel, Am Tief 20, zu einer Sachbeschädigung an Pkw. Hierbei wurde der Lack am Fahrzeug zerkratzt und die Scheibenwischer abgebrochen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich mit der Polizei im Wangerland, Tel.: 04463-808910, in Verbindung zu setzen. Fahren ohne Pflichtversicherung: Am Samstag wurde ein 14jähriger Jeveraner auf dem E-Scooter seines Vaters fahrend angetroffen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter über kein gültiges Versicherungskennzeichen verfügte. Es wurden Strafverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass seit dem 01.03.23 ein neues Versicherungsjahr begonnen hat und neue Versicherungskennzeichen angebracht werden müssen. Sachbeschädigung an Pkw in Wiefels: Am Sonntag gegen 01:45 Uhr stellte eine 27jährige Wilhelmshavenerin fest, dass es an ihrem Pkw zu einer Sachbeschädigung gekommen war. Der Pkw habe in Wiefels gestanden und hier wurde ein Reifen beschädigt. Es konnte ein Einstichsloch und Brandspuren am Reifen festgestellt werden. Sachbeschädigung auf dem Parkplatz einer Diskothek in Sande: Am Sonntag kam es gegen 04:40 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, auf dem Parkplatz einer Diskothek in Sande. Hierbei schlug ein 22jähriger aus Sande nach verbalen Streitigkeiten die Heckscheibe an einem Pkw ein. Im Anschluss randalierte er in der Notaufnahme eines nahgelegenen Krankenhauses. Als er aus dem Krankenhaus entlassen werden sollte fing er wieder an zu randalieren und wurde letztlich der Gewahrsamszelle bei der Polizei in Jever zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell