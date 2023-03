Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Frage der Polizei Varel: Wer kennt diese "Schnecke" ???

Wilhelmshaven (ots)

Zetel - Am Samstagvormittag machte ein Landwirt aus Zetel eine kuriose Entdeckung: Während der Nacht hatte sich eine etwa 100 x 100 x 120 cm große Schneckennachbildung auf seinem an der Tarbarger Landstraße liegenden landwirtschaftlichen Gehöft eingefunden. Der Landwirt, welcher die auffällige orangefarbene Dekofigur aus Kunststoff nicht zuordnen konnte, alarmierte die Vareler Polizei. Wer Hinweise auf den Heimatgarten der Schnecke geben kann, wird gebeten, die Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 zu kontaktieren.

