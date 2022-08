HZA-UL: Fliesenleger aus Belarus fliehen vor Kontrolle - und kehren "privat" zurück

Ulm (ots) - Was macht eigentlich der Zoll? Und wäre das beruflich was für mich? An Schülerinnen und Schüler richtet sich das Angebot des Hauptzollamts Ulm, die Aufgaben und Tätigkeiten des Zolls am 16. Juli 2022 zwischen 10.00 und 15.00 Uhr einmal ganz aus der Nähe kennenzulernen. Schwarzarbeitskontrollen, Schmuggelverstecke, Röntgen-Mobil, ...

Ein Dokument

mehr