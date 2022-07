Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Großer ZOLL-Azubi-Tag am 16.07.2022 in Ulm

Ein Dokument

Ulm (ots)

Was macht eigentlich der Zoll? Und wäre das beruflich was für mich?

An Schülerinnen und Schüler richtet sich das Angebot des Hauptzollamts Ulm, die Aufgaben und Tätigkeiten des Zolls am 16. Juli 2022 zwischen 10.00 und 15.00 Uhr einmal ganz aus der Nähe kennenzulernen.

Schwarzarbeitskontrollen, Schmuggelverstecke, Röntgen-Mobil, Spürhundevorführungen, Speed-Dating, Azubi-Desk, Info-Stände und einiges mehr bieten Zöllnerinnen und Zöllner an diesem Tag an und informieren in der Magirusstraße 39/2 in der Ulmer Weststadt berufsinteressierte junge Menschen zu allen Themen des facettenreichen Zoll-Jobs. Zudem stehen Azubis und Studierende Rede und Antwort zu allen Fragen rund um die Ausbildung und das Studium. Am Nachwuchs-Mobil gibt es Tipps zur Bewerbung und dem Auswahlverfahren.

Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell