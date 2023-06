Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Unfallfluchten, Sachbeschädigung

Aalen

Schwäbisch Hall: Unfall

Am Dienstag kurz nach 19:30 Uhr befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Ford KA die Stuttgarter Straße bergauf. Hierbei unterlief ihr ein Fahrfehler, so dass das Fahrzeug ohne Antrieb blieb und rückwärts bergab in den fließenden Verkehr rollte. Hierbei kollidierte sie mit dem Dacia eines 47-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Montag zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Schönebürgstraße geparkten Audi. An dem Audio entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht II

Zwischen Sonntag, 22:30 Uhr und Dienstag, 16:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in einer Parkbucht in der Reinthalerstraße geparkten Skoda. Durch den Zusammenstoß entstand an diesem ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Schrozberg: Scheiben an Buswartehäuschen zerstört

Am Montagmorgen zerstörten Unbekannte die Scheiben des Buswartehäuschens in Reupoldsrot. Der Tatzeitpunkt soll laut Zeugen gegen 4:30 Uhr gewesen sein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise auf die Täter unter Telefon 07953 9250-10.

