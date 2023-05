Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Feuerwehreinsatz wegen starker Rauchentwicklung

Freiburg (ots)

Eine starke Rauchentwicklung in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Bernau-Menzenschwander-Straße in St. Blasien am Mittwoch, 03.05.2023, gg. 20:50 Uhr führte zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr St. Blasien. Durch die Feuerwehr sei vor Ort eine mutmaßliche Brandentstehung festgestellt worden, die schnell zu löschen gewesen sei. Es sei nur geringer Sachschaden entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache führt der Polizeiposten St. Blasien.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell