POL-FR: Waldshut: Mann am Busbahnhof niedergeschlagen

Freiburg (ots) - Ein 38-jähriger Busfahrer wollte am Mittwoch, 03.05.2023, gg. 14:45 Uhr in Wehr von der Öflinger Straße nach rechts in die B 518 in Fahrtrichtung Bad Säckingen einbiegen. Hierbei kam es im Einmündungsbereich auf der B 518 zur Kollision mit einem aus Richtung Wehr kommenden 68-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer und seine 67-jährige Sozia ...

