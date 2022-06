Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf Kreuzung (09.06.2022)

Trossingen (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der Kreuzung der Tuninger Straße und der Heinz-Mecherlein-Straße zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Ein 55-jähriger Mazda-Fahrer bog, von Dauchingen kommend, auf der Kreuzung von der Heinz-Mecherlein-Straße nach links auf die Tuninger Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Schura entgegenkommenden Auto eines 61 Jahre alten Mannes, der bevorrechtigt nach rechts abbog. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

