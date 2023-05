Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: WT-Gurtweil: Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mutmaßlich unter Einfluss von berauschenden Mitteln und in einer mangelhaften körperlichen Verfassung sei am Mittwoch, 03.05.2023, gg. 14:20 Uhr eine VW-Passat-Fahrerin in WT-Gurtweil unterwegs gewesen. Sie sei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten und habe andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der 63-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde einbehalten. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel.: 07751/8316-0 erbeten.

