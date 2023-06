PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mann in den Weinbergen attackiert +++ Zwei Brände im Main-Taunus-Kreis +++ 44-Jährige sexuell belästigt +++ Fahrradfahrerin gestürzt +++ Unfallflucht eines Betrunkenen gescheitert

Hofheim (ots)

1. Mann in den Weinbergen attackiert,

Hochheim, Sandstraße, Samstag, 17.06.2023, 23:00 Uhr

(da)Am Samstagabend wurde ein Mann aus Hochheim in den dortigen Weinbergen attackiert und mit einem Messer bedroht. Gegen 23:00 Uhr befand sich der 51-Jährige mit seinem Hund auf der abendlichen Gassigehrunde, als er an einer Wetterschutzhütte in den Weinbergen von drei Unbekannten angesprochen und direkt bedroht wurde. Unvermittelt habe einer der Personen ihm gegen die Brust geschlagen und ihn somit zu Boden gebracht. Am Boden liegend sei er dann von den Angreifern getreten und mit einem Messer bedroht worden. In Anbetracht dieser Bedrohung habe der Hochheimer ein Tierabwehrspray eingesetzt und so die Angreifer in die Flucht schlagen können. Bei den Angreifern soll es sich um drei Männer im Alter von 40 bis 50 Jahren gehandelt haben. Der Mann mit dem Messer sei ca. 180cm groß gewesen, mit einem kräftigen Körperbau und kurzen, braunen Haaren. Er habe eine helle Jeans und ein dunkles T-Shirt mit hellem Aufdruck getragen. Die zweite Person sei ca. 175cm groß gewesen und von eher schmaler Statur. Er habe eine dunkle Hose und ein dunkles T-Shirt getragen. Der Dritte habe eine dunkle Hose und ein grün-gelbliches Shirt getragen. Weiterhin wurden die Angreifer mit einem "europäischen Erscheinungsbild" beschrieben. Die Polizeistation Flörsheim ist nun mit den Ermittlungen betraut und nimmt unter 06145 / 5476-0 Hinweise entgegen.

2. Trickdiebe erbeuten fünfstelligen Geldbetrag, Flörsheim, Dalbergstraße, Samstag, 17.06.2023, 13:00 Uhr

(da)Am Samstag wurde eine 83-Jährige in Flörsheim von drei unbekannten Personen bestohlen und schlussendlich um einen fünfstelligen Geldbetrag gebracht. Die 83-jährige Flörsheimerin befand sich gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatzgelände eines Supermarktes in der Dalbergstraße, als sie auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug auf drei Personen traf. Es handelte sich um zwei Männer und eine Frau. Die Frau saß auf dem Boden und blockierte so die Fahrzeugtür der 83-Jährigen. Zeitgleich verwickelte einer der Männer die Dame in vordergründig belanglose Gespräche, indem er sie nach dem Bahnhof oder anderen Aufenthaltsmöglichkeiten in der Nähe fragte. Hierzu drehte sich die Dame von der auf dem Boden sitzenden Frau weg. Diese Zeit der Ablenkung nutzten die Frau oder der bisher nicht in das Gespräch involvierte Mann und entwendeten unbemerkt das Portemonnaie aus der Umhängetasche der Geschädigten. Danach ließen sie die Dame in ihren PKW einsteigen und davonfahren. Erst am Folgetag bemerkte diese den Verlust der Geldbörse. Trotz zeitnaher Sperrung der im Portemonnaie befindlichen Geldkarten gelang es den Dieben einen fünfstelligen Geldbetrag von den Konten der Geschädigten abzuheben. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise betreffend die drei unbekannten Personen. Die Frau war ca. 40-45 Jahre alt und hatte eine normale Figur, sowie blonde, kurze Haare. Der Mann, der die Geschädigte in ein Gespräch verwickelte, sprach Deutsch mit starkem ausländischen Akzent. Er sowie sein männlicher Komplize waren ebenfalls 40-45 Jahre alt, mindestens 180cm groß, dunkel gekleidet, mit dunklen Haaren und kräftiger Statur. Vermutlich gehörte ein schwarzer BMW zur dreiköpfigen Diebesbande. Ihre Hinweise werden unter 06196 / 2073-0 entgegengenommen.

3. Einbruch in Kelkheimer Wohnhaus,

Kelkheim, Münsterer Straße, Donnerstag, 15.06.2023, 17:00 Uhr bis Freitag, 16.06.2023, 07:30 Uhr

(da)Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstagabend auf Freitagmorgen in ein Einfamilienhaus in Kelkheim ein. Demnach überstiegen die Einbrecher zunächst den Zaun des Grundstücks in der Münsterer Straße, um sich dann Zutritt zu dem Wohnobjekt zu verschaffen. Hier durchwühlten sie die Innenräume nach potentieller Beute. Mit diversem Schmuck im Gepäck flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06196 / 2073-0 Hinweise entgegen.

4. Zwei Brände im Main-Taunus-Kreis,

Hattersheim-Okriftel, Sterntalerweg, Samstag, 17.06.2023, 16:50 Uhr, Eppstein, Am Herrngarten, Freitag, 16.06.2023, 13:00 Uhr

(da)Am vergangenen Wochenende wurden der Polizei zwei Brände im Main-Taunus-Kreis gemeldet. In Hattersheim-Okriftel brannte am Samstag gegen 16:50 Uhr eine Hütte sowie Unterholz im Sterntalerweg. Ersten Ermittlungen zufolge ist zumindest von fahrlässiger Brandstiftung auszugehen. In Eppstein brannte am Freitag gegen 13:00 Uhr ein Waldgebiet oberhalb des Eppsteiner Bahnhofs. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte eine großflächige Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Hierbei wurde sie von einem Flugzeug der Polizeifliegerstaffel unterstützt. Die Ursachen zur Brandermittlung laufen. Grundsätzlich gilt bei Aufenthalten im Wald: Vermeiden Sie den Umgang mit Feuer! Auch Rauchen ist hier verboten! Halten Sie bei Ihrem Waldspaziergang die Augen offen und kontaktieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110!

5. 44-Jährige in Hofheim sexuell belästigt, Hofheim, Homburger Straße, Samstag, 17.06.2023, 00:50 Uhr

(da)Am Samstag wurde eine 44-jährige Frau in Hofheim sexuell belästigt. Diese befand sich auf der Homburger Straße, als sich ihr ein unbekannter Mann näherte, sie zunächst schubste und danach unsittlich an der Brust berührte. Als sie um Hilfe rief, ergriff der Unbekannte die Flucht. Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit schlanker Statur und kurzen, dunklen Haaren gehandelt haben. Bekleidet sei er mit einem roten T-Shirt und blauer Jeanshose gewesen. Laut der Geschädigten soll es sich um einen Mann mit "arabischem oder afrikanischem Erscheinungsbild" gehandelt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

6. Polizeibeamte bei Widerstand verletzt, Flörsheim, Alleestraße, Samstag, 17.06.2023, 21:30 Uhr

(da)Am Samstagabend wurde zwei Polizeibeamte im Rahmen eines Einsatzes verletzt. Gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei zu einer Körperverletzung in die Alleestraße nach Flörsheim gerufen. Da die Situation vor Ort zunächst unklar war, kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 29-Jährigen. Der Kontrollierte zeigte sich im Verlauf des Gesprächs mit den Einsatzkräften jedoch derart aggressiv, dass sie gegen ihn Pfefferspray einsetzen und ihm die Handfesseln anlegen mussten. Im Zuge der Festnahme verletzten sich zwei Polizeibeamte der Polizeistation Hofheim leicht. Da der Angreifer zum Tatzeitpunkt augenscheinlich unter erheblichem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, wurde er in den polizeilichen Gewahrsam gebracht und eine Blutentnahme angeordnet.

7. Fahrradfahrerin gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz, Hochheim-Massenheim, Samstag, 17.06.2023, 12:30 Uhr

(da)Am Samstag musste eine gestürzte Fahrradfahrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigem Kenntnisstand war die 58-Jährige auf der Untergasse unterwegs, als sie aus bisher unbekannten Gründen zu Fall kam. Hierdurch verletzte sie sich so schwer, dass ein zeitnaher Transport mittels Rettungshubschraubers in ein nahegelegenes Krankenhaus nötig war.

8. Unfallflucht eines Betrunkenen in Hofheim gescheitert, Hofheim, Niederhofheimer Straße, Sonntag, 18.06.2023, 03:50 Uhr

(da)Am Sonntag versuchte der betrunkene Verursacher eines Verkehrsunfalls zunächst zu flüchten, konnte dann jedoch dank eines Zeugenhinweises festgenommen werden. Gegen 03:50 Uhr befuhr ein 41-jähriger Hofheimer mit seinem Volvo die Niederhofheimer Straße aus Kelkheim kommend, als er nach links von seinem Fahrstreifen abkam und frontal in einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW fuhr. Der Aufprall war derart heftig, dass die Airbags des Volvos auslösten und dieser aufgrund eines Totalschadens nicht mehr fahrbereit war. Zeugen beobachteten nun, wie der Fahrer ausstieg und zunächst zu Fuß flüchtete. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei konnten ihn jedoch anhand einer detaillierten Personenbeschreibung noch im Nahbereich antreffen und festnehmen. Ein bei der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,7 Promille. Nicht nur der Volvo, sondern auch der am Straßenrand geparkte PKW, ein Audi A4, wiesen erhebliche Sachschäden auf, die auf insgesamt 18.000EUR geschätzt werden.

Polizeiautobahnstation

Vollsperrung nach Fahrzeugbrand, BAB 3, Parkplatz Johannispfad, Montag, 19.06.2023, 15:15 Uhr

(da)Am Montagnachmittag sorgte ein brennendes Fahrzeug für eine vorübergehende Sperrung der A3 bei Hochheim. Zunächst wurde der Polizei ein Pannenfahrzeug auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt gemeldet. Das Fahrzeug, ein Opel Movano, hielt aufgrund eines technischen Defekts kurz vor der Zufahrt zum derzeit gesperrten Parkplatz "Johannispfad" auf dem Seitenstreifen, als es gegen 15:15 Uhr unvermittelt Feuer fing. Das Feuer griff alsbald auf eine direkt am Fahrbahnrand befindliche Grünfläche über, konnte jedoch zeitnah durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt zeitweise voll gesperrt werden. Der Opel brannte vollends aus und musste im Nachgang abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 80.000EUR.

