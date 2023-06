PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizei zieht berauschten E-Scooter Fahrer aus dem Verkehr +++ Einbruch in Wohnhaus & Tankstelle +++ Werkzeuge aus Container entwendet +++ Fahrräder aus Schuppen gestohlen +++ Aktueller Blitzerreport

Hofheim (ots)

1. Polizei zieht berauschten E-Scooter Fahrer aus dem Verkehr, Hattersheim, Okriftel, Rheinstraße, Donnerstag, 15.06.2023, 14:30 Uhr

(da)Am Donnerstag verhinderten Polizeibeamte der Polizeistation Hofheim die Weiterfahrt eines Mannes, der im Verdacht stand, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Gegen 14:30 Uhr fiel den Beamten in Hattersheim auf der Rheinstraße ein Mann auf einem E-Scooter auf. Dieser zog die Aufmerksamkeit der Polizei aus zwei Gründen auf sich: Zum einen verfügte sein E-Scooter nicht über ein erforderliches Versicherungskennzeichen, zum anderen war seine Fahrweise auf dem Gerät doch sehr unsicher. Somit wurde der 48-Jährige einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten bald eine Erklärung für die unsichere Fahrweise. Wie sich herausstellte, hatte er zuvor Kokain und Marihuana konsumiert. Die Folge ist nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheitsfahrt sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

2. Einbruch in Zweiparteienhaus,

Bad Soden, Goethestraße, Donnerstag, 15.06.2023, 07:15 Uhr bis 13:30 Uhr

(da)Unbekannte brachen am Donnerstag in ein Zweiparteienhaus in Bad Soden ein. Die Einbrecher verschafften sich in der Zeit von 07:15 Uhr bis 13:30 Uhr unbefugt Zutritt zum Wohnhaus in der Goethestraße. Im Inneren angelangt durchsuchten sie die zwei Wohnungen des Objekts nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt. Der genaue Umfang ihrer Beute bedarf noch einer genaueren Überprüfung der Wohnungsinhaber. Sicher ist bisher nur der rund 2.000EUR hohe Sachschaden, den sie durch ihre rabiate Vorgehensweise verursachten. Die Kriminalpolizei hat sich nun des Falls angenommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter 06196 / 2073-0 entgegen.

3. Einbruch in Schwalbacher Tankstelle,

Schwalbach, Westring, Freitag, 16.06.2023, 02:30 Uhr

(da)Am frühen Freitagmorgen wurde eine Tankstelle in Schwalbach zum Ziel von Einbrechern. Gegen 02:30 Uhr verschafften sich die zwei bisher unbekannten Täter unbefugt Zutritt zu dem im Westring gelegenen Tankstellengebäude. Ihr Ziel waren die Zigaretten in der Auslage des Verkaufsraums. Auch durch die auslösende Alarmanlage samt Nebelmaschine ließen sie sich nicht beirren und flohen mit ihrer Beute unerkannt. Ihre Tat wurde jedoch von der Videoüberwachung aufgezeichnet. Es handelte sich um zwei Männer. Diese waren ca. 175-180cm groß und mit Jogginghose, Kapuzenpullover und Sneakers bekleidet. Die Gesichter waren durch eine Sturmhaube vermummt. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06196 / 2073-0 Hinweise entgegen.

4. Werkzeuge aus Container entwendet,

Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Höchster Straße, Mittwoch, 14.06.2023, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 15.06.2023, 07:00 Uhr

(ste)Im Liederbacher Ortsteil Niederhofheim wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen auf einer Baustelle eingebrochen und mehrere Werkzeuge entwendet. Am Donnerstagmorgen stellten Mitarbeiter der Baustelle in der Höchster Straße fest, dass in zwei dort abgestellte Baucontainer eingebrochen worden war. Die unbekannten Diebe schnitten den Drahtzaun auf und öffneten anschließend gewaltsam einen Bau- sowie einen Bürocontainer. Aus diesen wurden mehrere Akkus sowie Werkzeuge entwendet. Der Wert der Baugeräte summiert sich auf knapp 4.000 Euro. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Hinweise zum Diebstahl werden von der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196 / 2073-0 entgegengenommen.

5. Fahrräder aus Schuppen gestohlen,

Liederbach am Taunus, Oberliederbach, In den Weingärten, Mittwoch, 14.06.2023, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 15.06.2023, 09:00 Uhr

(ste)Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Oberliederbach einen Schuppen geöffnet und ein E-Bike sowie zwei Fahrräder gestohlen. Die Diebe öffneten gewaltlos den Schuppen in der Straße "In den Weingärten" und entwendeten ein E-Bike, ein Fahrrad sowie ein Kinderfahrrad.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749-0 zu melden.

6. Aktueller Blitzerreport

(da)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell