POL-MTK: Streit um Parkplatz eskaliert +++ Unbekannte entwenden Baustellenwerkzeug +++ Mehrere PKW zerkratzt +++ VW-Passat bei Unfallflucht beschädigt +++ Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Hofheim (ots)

1. Streit um Parkplatz eskaliert und löst Polizeieinsatz aus, Hofheim, Kellereiplatz, Mittwoch, 14.06.2023, 13:15 Uhr

(da)Am Mittwoch ist ein Streit um einen Parkplatz in Hofheim derart eskaliert, dass die Polizei eingeschaltet werden musste. Gegen 13:15 Uhr wurde die Polizei zum Kellereiplatz gerufen, da es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen sein soll. Vor Ort angekommen, stellte sich bald heraus, der Auslöser des Konflikts war der Streit um einen Parkplatz. Nun gehen die Angaben der beiden Beteiligten jedoch auseinander. Schlussendlich wird sich gegenseitig vorgeworfen, dass man sich im Zuge des Streits beleidigt und auch körperlich angegangen habe. Verletzungen, die eine akute medizinische Behandlung benötigten, waren jedoch nicht feststellbar, weshalb auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens verzichtet werden konnte. Beide Beteiligte erwartet nun anstelle des ersehnten Parkplatzes eine Strafanzeige wegen Körperverletzung sowie Beleidigung.

2. Unbekannte entwenden Baustellenwerkzeug, Kelkheim-Ruppertshain, Am Helleberg, Dienstag, 13.06.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 14.06.2023, 16:30 Uhr

(da)Zwischen Dienstag- und Mittwochabend entwendeten Unbekannte Werkzeug von einer Baustelle in Ruppertshain. Demnach verschafften sich die Täter zunächst unbefugt Zutritt zu dem Baustellengelände in der Straße "Am Helleberg". Im Anschluss begaben sie sich in das im Rohbau befindliche Gebäude und entwendeten Werkzeug aus einem Materiallager im Wert von knapp 2.000EUR. Da zum jetzigen Zeitpunkt keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Ihre Hinweise richten Sie unter 06195 / 6749-0 an die Polizeistation Kelkheim.

3. Mehrere PKW zerkratzt,

Kelkheim-Fischbach, Sodener Straße & Taunusstraße, Dienstag, 13.06.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 14.06.2023, 07:30 Uhr

(da)In Kelkheim-Fischbach wurden in der Zeit von Dienstag, 13.06.2023, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 14.06.2023, 07:30 Uhr mehrere PKW zerkratzt. Mittels eines unbekannten Gegenstandes zerkratzten die Vandalen die Motorhaube und Kofferraumklappen der Fahrzeuge teilweise mit phallusähnlichen Symbolen. Bisher sind vier mutwillig beschädigte PKW bekannt, die in der Sodener Straße bzw. Taunusstraße geparkt waren und deren Sachschaden auf insgesamt über 2.000EUR geschätzt wird. Die Polizeistation Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06195 / 6749-0 Hinweise entgegen.

4. VW-Passat bei Unfallflucht beschädigt, Sulzbach, Neugartenstraße, festgestellt am 13.06.2023, 13:00 Uhr

(da)Am Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr stellte der Nutzer eines blauen VW-Passats in Sulzbach frische Unfallspuren an seinem PKW fest. Diesen hatte er zuvor in der Neugartenstraße geparkt. Der genaue Zeitpunkt des Unfalls lässt sich derzeit noch nicht bestimmen. Durch den Unfall weist der Passat nun diverse Kratzer an der Fahrerseite und eine eingedrückte Fahrertür auf. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000EUR geschätzt. Der Regionale Verkehrsdienst ermittelt nun im vorliegenden Fall und nimmt unter 06192 / 2079-0 Hinweise entgegen.

5. Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt, Hochheim, Dresdener Ring, Mittwoch, 14.06.2023, 07:45 Uhr

(da)Am Mittwochmorgen wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Hochheim verletzt und musste in der Folge in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 07:45 Uhr fuhr ein 81-jähriger Hochheimer mit seinem Opel Corsa auf dem Dresdener Ring, als unvermittelt ein 14-jähriger Junge auf die Straße gelaufen sei. Trotz Gefahrenbremsung habe der Opel-Fahrer keine Möglichkeit gehabt, einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Jugendliche wurde durch den Aufprall verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Am Opel entstand ein rund 1.000EUR hoher Sachschaden.

