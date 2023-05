LPI-GTH: Berauscht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Morgen, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 09.00 Uhr parkte ein 57-Jähriger seinen Opel im Bereich einer Baustelle in der Bahnhofstraße. Als der Mann zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er unfalltypische Beschädigungen an der Fahrerseite fest. Offenbar hat ein bislang unbekannt gebliebener Fahrzeugführer den Opel touchiert und sich anschließend pflichtwidrig von der ...

