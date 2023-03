Polizei Münster

POL-MS: 480 Heißgetränke und noch mehr gute Gespräche - "COPpuccino" mit der Polizei Münster

Münster (ots)

Bei der Veranstaltung "COPpuccino - Meet the Police" haben Polizistinnen und Polizisten am Mittwoch (29.3.) zwischen 10 und 16 Uhr rund 480 Heißgetränke auf dem Vorplatz des LWL-Museums (Rothenburg/Pferdegasse) an interessierte Bürgerinnen und Bürger ausgeschenkt. Am häufigsten ging dabei der "COPpucchino" über die Theke, dicht gefolgt vom Kaffee. Mit dieser Aktion beteiligte sich die Polizei Münster an den "Internationalen Wochen gegen Rassismus 2023". Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedensten Dienststellen der Polizei Münster verteilten jedoch nicht nur Gratis-Getränke. Sie standen vor allem für Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern bereit. Das Interesse daran war groß, die Themen vielseitig: Die Besucherinnen und Besucher des Kaffeestandes holten sich beispielsweise Rat zu Verkehrssituationen in ihrem Viertel ein. Seniorinnen und Senioren bekamen Tipps zum Thema "Schockanrufe". Viele der jüngeren Besucherinnen und Besucher ließen sich zum Polizeiberuf beraten. Besonders freuten sich die Beschäftigten der Polizei Münster über die Kontaktaufnahme von Menschen mit Migrationsgeschichte. Ein Mann mit nigerianischen Wurzeln konnte beispielsweise zunächst kaum glauben, dass er gemeinsam mit Polizistinnen und Polizisten einfach so einen Kaffee trinken konnte. Vor der Polizei in seinem Herkunftsland habe er "einfach nur Angst" gehabt. Eine jüdische Frau erzählte unter Tränen von ihren persönlichen Erfahrungen mit Antisemitismus und zeigte sich begeistert von der Aktion der Polizei. Auch muslimische Bürgerinnen und Bürger wollten sich die Chance nicht nehmen lassen, mit der Polizei ins Gespräch zu kommen, auch wenn sie aufgrund des Fastenmonats Ramadan auf die angebotenen Heißgetränke verzichteten. Nicht zuletzt besuchten Vertreterinnen und Vertreter internationaler Vereine den Kaffeestand, um Kontakte zu knüpfen und ihre Erreichbarkeiten mit der Polizei Münster auszutauschen. Am Ende des Aktionstages zogen die Besucherinnen und Besucher sowie die Polizeibeschäftigten ein übereinstimmendes Fazit: Der "COPpuccino" war eine rundum gelungene Veranstaltung.

Die Polizei Münster hat sich bereits in den vergangenen Jahren wiederholt an den jährlich stattfindenden "Internationalen Wochen gegen Rassismus" beteiligt. In diesem Jahr kombinierte die Polizei Münster ihre Teilnahme mit einem Beitrag zur landesweiten Veranstaltungsreihe "POLIZEIarbeit ist WERTEarbeit". Im Zentrum dieser Veranstaltungsreihe steht die Reflexion bedeutender Werte für die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung. Die Polizei Münster macht sich in diesem Kontext besonders für die Werte #Menschennähe und #Selbstreflexion stark und veröffentlichte vom 20.03. bis 31.03., im Zeitraum der diesjährigen "Internationalen Wochen gegen Rassismus", an jedem Werktag ein passendes Statement dazu. Nähere Informationen und alle Statements finden sich auf der Homepage der Polizei Münster: https://muenster.polizei.nrw/wochen-gegen-rassismus-2023

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell