Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schmierereien hinterlassen + Lenkrad und Navi ausgebaut + Lenkrad ausgebaut + Audi zerkratzt + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: Schmierereien hinterlassen

Gelbe Sprühfarbe hinterließen Unbekannte auf einem Transporter, einem Stromkasten und der Fahrbahn einer Brücke an einem Baustellenabschnitt der A49 an der L3290. Der etwa 100 Euro hohe Schaden entstand zwischen 12 Uhr am Samstag, 28. Mai, und 7.30 Uhr am Montag. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Fronhausen: Lenkrad und Navi ausgebaut

Diebe bauten aus einem in der Bellnhäuser Straße geparkten BMW das Lenkrad, das festinstallierte Navigationssystem und weitere Bedienelemente aus. Dazu schlugen sie zwischen 22.30 Uhr am Montag, 30. Mai, und 4.45 Uhr am Dienstag zunächst eine Scheibe ein, um sich Zutritt zum Fahrzeug zu verschaffen. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 5.000 Euro, der Schaden beträgt 500 Euro. Die Marburger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Neustadt: Lenkrad ausgebaut

Das Lenkrad im Wert von 2.000 Euro bauten Diebe aus einem geparkten BMW im Kohlscheider Weg aus. Zwischen 22 Uhr am Dienstag, 31. Mai, und 7.30 Uhr am Mittwoch schlugen sie zunächst eine Seitenscheibe ein und machten sich anschließend am Lenkrad zu schaffen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 250 Euro, die Kripo in Marburg bittet um Hinweise: Wer hat das Scheibenklirren gehört? Wer hat Personen an einem weißen 3er BMW bemerkt? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Audi zerkratzt

Etwa 1.000 Euro hoch ist der Schaden an einem Audi, nachdem ihn Unbekannte in der Nacht auf Dienstag, 31. Mai, zerkratzten. Zwischen 21 Uhr und 6.40 Uhr entstand der Kratzer hinten links am grauen A7, der im Greifswalder Weg parkte. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer06421/4060).

Kirchhain: Hyundai beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Hyundai in der Mühlgasse. Der i30 stand zwischen 14.30 Uhr am Sonntag, 29. Mai, und 12.45 Uhr am Montag auf einem Parkplatz an der Ecke zur Straße Blaue Pfütze. Der entstandene Schaden beträgt etwa 300 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Weimar: Warnbarken beschädigt

Auf der B 3 Richtung Gießen beschädigte ein unbekannter Autofahrer vier Warnbaken einer Baustelle auf dem Stück zwischen Marburg und Niederweimar. Die 520 Euro hohen Schäden stellten Zeugen am Montag, 30. Mai, gegen 21 Uhr fest, der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Ockershausen: Volvo beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Willy-Mock-Straße touchierte ein Unbekannter einen geparkten schwarzen Volvo und verursachte damit 2.000 Euro hohe Schäden an der vorderen Stoßstange. Der C70 stand am Dienstag, 24. Mai, zwischen 7.15 Uhr und 16.15 Uhr auf dem dortigen Parkplatz. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

