Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Unfallstelle entfernt- Zeugensuche

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 09.00 Uhr parkte ein 57-Jähriger seinen Opel im Bereich einer Baustelle in der Bahnhofstraße. Als der Mann zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er unfalltypische Beschädigungen an der Fahrerseite fest. Offenbar hat ein bislang unbekannt gebliebener Fahrzeugführer den Opel touchiert und sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 4.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0124727/2023) entgegen. (jd)

