Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bikes gestohlen- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Zwei E-Bikes im Gesamtwert von ungefähr 5.400 Euro entwendeten ein oder mehrere Unbekannte in der Rebhanstraße. Beide Fahrräder waren mittels Schloss an einem Zaun gesichert. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 18.30 Uhr und heute, 08.05 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0124291/2023) entgegen. (jd)

