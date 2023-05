Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Gotha (ots)

Im Zeitraum vom 07. Mai 2023,12.00 Uhr bis 09. Mai 2023,10.00 Uhr wurde ein VW Golf am hinteren Stoßfänger und auf der Beifahrerseite durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Golf war in einer Parkbucht in der Jüdenstraße abgestellt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0120517/2023 entgegengenommen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell