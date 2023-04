Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Elektronische Geräte aus mehreren Fahrzeugen entwendet

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

In den vergangenen Tagen gerieten mehrere Wägen in Darmstadt in den Fokus von unbekannten Kriminellen. Unter anderem ein grauer Mini, der in der Kranichsteiner Straße abgestellt war, wurde von den Unbekannten zwischen Montagabend (17.4.) und Freitag (21.4.) angegangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie auf unbekannte Art und Weise in den Innenraum des Wagens. Dort bauten sie diverse elektronische Geräte, unter anderem das Autoradio und den Bordcomputer, aus. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. In der Ingelheimer Straße entwendeten sie im Zeitraum zwischen Mittwoch (19.4.) und Donnerstag (20.4.) aus einem grauen Volkswagen den Mulitmedia-Player. Hier wird der Schaden auf circa 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell