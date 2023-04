POL-DA: Oberzent-Finkenbach: Einbruch in Firma

Kelsterbach (ots) - Am Freitag (21.04.) wird gegen 04.00 Uhr durch die Rettungsleitstelle Groß-Gerau der Brand in einem zweistöckigen Reihenhaus in der Straße Mainblick gemeldet. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr werden die fünf Bewohner (3, 9, 37, 37 und 50 Jahre alt) aus dem Gebäude geborgen und der medizinischen Versorgung zugeführt. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer in der Küche im ...

mehr