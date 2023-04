Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Brand eines Wohnhauses +++Erstmeldung+++

Kelsterbach (ots)

Am Freitag (21.04.) wird gegen 04.00 Uhr durch die Rettungsleitstelle Groß-Gerau der Brand in einem zweistöckigen Reihenhaus in der Straße Mainblick gemeldet. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr werden die fünf Bewohner (3, 9, 37, 37 und 50 Jahre alt) aus dem Gebäude geborgen und der medizinischen Versorgung zugeführt. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer in der Küche im Erdgeschoss aus bislang unbekannten Gründen aus. Die 50-jährige Bewohnerin wurde schwer verletzt und wird in eine Klinik im Umkreis gebracht. Die anderen vier Hausbewohner, ein Ehepaar mit seinen Kindern, wird ebenfalls vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde auch ein angrenzendes Reihenhaus geräumt, und dessen Bewohner vor Ort betreut. Zur Brandbekämpfung ist die Freiwillige Feuerwehr Kelsterbach am Einsatzort, sowie mehrere Rettungswagen und ein Notarztwagen.

Matthias Brosch, PvD

