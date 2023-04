POL-DA: Mörlenbach/Birkenau: Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt

Oberzent (ots) - Das Büro einer Firma in der Beerfelder Straße geriet in der Nacht zum Donnerstag (20.04.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich durch ein eingeschlagenes Fenster zunächst Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchwühlten das Firmenbüro. Die ungebetenen Besucher flüchteten nach derzeitigem Ermittlungsstand aber ohne Beute vom Tatort. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Erbach ...

