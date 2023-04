Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Fahrrad-Sternfahrt am Sonntagmittag führt zu Polizeieinsatz und Verkehrsbeeinträchtigungen

Südhessen (ots)

Aufgrund der stattfindenden Fahrrad-Sternfahrt und eines damit verbundenen Polizeieinsatzes kann es am Sonntag (23.4.), insbesondere in den Mittagsstunden, zu Verkehrsbeeinträchtigungen in mehreren Teilen von Südhessen kommen. Autobahnen sollen davon unberührt bleiben.

Die stattfindende Fahrrad-Sternfahrt soll bereits morgens ab 10 Uhr beginnen und führt in mehreren Routen durch verschiedene Kommunen, insbesondere im Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Auf den folgenden Streckenabschnitten ist daher mit kurzzeitigen Verkehrssperrungen und Verkehrsbehinderungen zu rechnen:

- Ein Aufzug beginnt am Luisenplatz in Darmstadt und verläuft durch das Stadtgebiet, insbesondere durch die Rheinstraße und Heidelberger Straße, nach Eberstadt. Von dort geht es über die Bundesstraße 3 nach Seeheim-Jugenheim.

- Ein weiterer Aufzug startet in Rüsselsheim am Marktplatz. Dieser verläuft über Nauheim, nach Büttelborn bis zu einem Zwischenstopp am Georg-Schüler-Platz in Griesheim und von dort aus nach Pfungstadt.

- Ein dritter Aufzug beginnt in Heppenheim, verläuft über Bensheim und Zwingenberg, bis nach Pfungstadt.

- Ein vierter Aufzug fährt von Gernsheim bis nach Pfungstadt.

Geplant ist, dass sich alle vier Aufzüge am Moorhaus in Pfungtstadt treffen und von dort aus zum Rathausplatz nach Bickenbach fahren, wo eine Abschlusskundgebung stattfinden soll.

Es wird daher empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren sowie von nicht notwendigen Fahrten entlang der betroffenen Strecken und deren Ausweichmöglichkeiten abzusehen. Vor Fahrtantritt sollten sich Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer aktuell über das Radio, Internet und entsprechende Navigationssysteme über die Beeinträchtigungen und Sperrungen informieren. Eine weitere Empfehlung ist, für die eigene Reiseplanung einen ausreichenden Puffer, um etwaige Verzögerungen zu kompensieren. Das Polizeipräsidium Südhessen wird alles tun, um die Mobilität der Menschen bestmöglich zu gewährleisten.

Über den Twitter Kanal @Polizei_SuedHE wird die Polizei am Sonntag über die aktuellen Geschehnisse informieren.

Information an Medienvertreter: Am Einsatztag steht Ihnen Polizeisprecherin Katrin Pipping für Auskünfte unter der Rufnummer 06151/969-13500 zur Verfügung.

