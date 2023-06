PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mann belästigt Mutter mit Kind +++ Textnachricht kostet Frau aus Kriftel 1.400EUR +++ Achtung - Taschendiebe unterwegs! +++ Unfallflucht auf Schwimmbadparkplatz

Hofheim (ots)

1. Mann belästigt Mutter mit Kind,

Flörsheim, Poststraße, Dienstag, 06.06.2023, 14:55 Uhr

(da)Bereits am vergangenen Dienstag, den 06.06.2023 belästigte ein Unbekannter eine Mutter und ihren Sohn in Flörsheim. Am Montag meldete sich eine 43-jährige Frau aus Flörsheim bei der Polizei. Sie teilte den Polizeibeamten mit, dass sie sich am Dienstag der vergangenen Woche gegen 14:55 Uhr zusammen mit ihrem 10-jährigen Sohn in der Poststraße aufgehalten habe. Hier sei ihr ein Mann aufgefallen, der seine Hand auffällig in seiner Hose gehabt haben soll. Weiterhin habe er die Flörsheimerin und ihren Sohn angestarrt und dabei vermeintlich unter der Hose onaniert. Es habe sich um einen Mann mit ungepflegtem Erscheinungsbild gehandelt. Er habe eine graue Jogginghose sowie Sandalen der Marke Birkenstock oder ähnliches getragen. Wenn Ihnen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, nimmt die Kriminalpolizei Ihre Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

2. Textnachricht kostet Frau aus Kriftel 1.400EUR, Kriftel, Montag, 12.06.2023, 12:00 Uhr

(da)In den vergangenen Wochen ist eine Frau aus Kriftel von Betrügern aufs Glatteis geführt und um 1.400EUR betrogen worden. Mit der bundesweit angewandten Betrugsmasche über den Messenger-Dienst "WhatsApp" versuchen die Täter seit mehreren Monaten an das Geld von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen. Diese erhalten auf ihrem Smartphone zunächst von einer unbekannten Rufnummer eine Nachricht. In dieser geben sich die Betrüger als ein Familienmitglied aus, welches angeblich das Handy verloren und aufgrund dessen eine neue Rufnummer bekommen habe. Bereits nach wenigen Nachrichten bitten die angeblichen Verwandten die Angeschriebenen darum, ihnen finanziell auszuhelfen. Häufig wird geschildert, dass aufgrund des "verlorenen Mobiltelefons" Onlinebanking nicht möglich sei und sie somit eine dringende Rechnung nicht selbst bezahlen könnten. So gelingt es den Betrügern regelmäßig, die Angeschriebenen dazu zu bringen, Geld zu überweisen. So auch im jüngsten Fall, der sich in Kriftel ereignete. Hier wurde die Kontaktierte dazu verleitet, in hilfsbereiter Absicht einen Betrag von 1.400EUR zu überweisen, um ihrem angeblichen Sohn bei der Begleichung einer Rechnung auszuhelfen. Dass es sich um einen Betrug handelte, stellte sich erst später heraus.

Die Polizei rät dazu, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt zu der Person, um die es sich angeblich handelt, aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

3. Achtung - Taschendiebe unterwegs!,

Eschborn, Ginnheimer Straße, Montag, 12.06.2023

(da)Am Montag wurde eine Frau in Eschborn Opfer von Taschendieben. Die 67-Jährige befand sich in einem Supermarkt in der Ginnheimer Straße, als sich die Diebe ihr unbemerkt näherten und das Portemonnaie samt Bargeld und EC-Karte stahlen. Die Kriminalpolizei ist mit den Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen. Gerade in der Sommerzeit bieten sich Taschendieben regelmäßig Gelegenheiten, um an Ihr Eigentum zu gelangen. Somit bleibt der Polizei der Hinweis, gerade beim Einkaufen, bei Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln und der Freizeit auf Wertsachen besonders aufzupassen. Bei dichtem Gedränge ist besondere Achtsamkeit geboten. Geldbörsen, Bargeld, Handys sowie Kredit- und EC-Karten sollten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder der Handtasche getragen werden. Nutzen Sie darüber hinaus in Schwimmbädern die Möglichkeit, Wertsachen einzuschließen oder lassen Sie diese am besten zu Hause.

4. Unfallflucht auf Schwimmbadparkplatz, Eschborn, Hauptstraße, Samstag, 10.06.2023, 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(da) Am Samstagnachmittag kam es in Eschborn zu einer Verkehrsunfallflucht. Während sich der Besitzer eines grauen Ford Focus im Schwimmbad in der Hauptstraße vergnügte, beschädigte eine bisher unbekannte Person bei einem Aus- oder Einparkversuch ebendiesen PKW. Ohne den Schaden bei der Polizei zu melden, flüchtete die unfallverursachende Person im Anschluss von der Unfallstelle. Der Ford war im Zeitraum von 14:00 bis 17:30 Uhr auf dem Parkplatz des Schwimmbads abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000EUR. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06192 / 2079-0 entgegen.

