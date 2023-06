POL-MTK: Trickdiebstahl in Kelkheim +++ E-Roller entwendet +++ Unfallflucht

Hofheim (ots) - 1. Wohnungseinbruchdiebstahl Mittwoch, 07.06.2023, 13:15 - 16:08 Uhr Alleestraße, 65812 Bad Soden am Taunus Am Mittwoch kam es in einem Mehrfamilienhaus in Bad Soden am Taunus zu gleich drei Tageswohnungseinbrüchen. Unbekannte Täter hebelten zunächst die Hauseingangstür auf und gelangten so ins Treppenhaus des Wohnhauses. Hier verschafften sie sich ...

mehr