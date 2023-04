POL-BOR: Gronau - Opferstock aufgebrochen

Ahaus-Wessum (ots) - Tatort: Ahaus-Wessum, Eichenallee; Tatzeit: zwischen 24.04.2023, 17.00 Uhr, und 26.04.2023, 10.00 Uhr; Futter-Saatgut für Wildacker haben Unbekannte bei einem Einbruch in einen Betrieb in Ahaus-Wessum erbeutet. Zwischen Montag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 10.00 Uhr, brachen die Täter gewaltsam in das Gebäude an der Eichenallee ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. ...

mehr