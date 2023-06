PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Unbekannte Täter brechen in drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses ein +++

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbruchdiebstahl

Mittwoch, 07.06.2023, 13:15 - 16:08 Uhr

Alleestraße, 65812 Bad Soden am Taunus

Am Mittwoch kam es in einem Mehrfamilienhaus in Bad Soden am Taunus zu gleich drei Tageswohnungseinbrüchen. Unbekannte Täter hebelten zunächst die Hauseingangstür auf und gelangten so ins Treppenhaus des Wohnhauses. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Wohnungen im 1.OG, 2.OG, sowie 3.OG. und durchwühlten die dortigen Räumlichkeiten. Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Zum Diebesgut konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Schaden wird den ersten Schätzungen nach jedoch im unteren vierstelligen Bereich liegen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 2073-0 entgegen.

