PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnungseinbruch in Diedenbergen +++ Einbrecher entwenden Armbanduhr +++ Schockanruf geht noch glimpflich aus +++ Unfall zwischen Radfahrer und PKW

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbruch in Diedenbergen,

Hofheim-Diedenbergen, Eichbaumweg, Montag, 05.06.2023, 08:30 Uhr bis 17:30 Uhr

(da)Am Montag kam es zu einem Einbruch in Hofheim-Diedenbergen. Unbekannte waren im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 17:30 Uhr in eine Wohnung im Eichbaumweg eingestiegen. Hier entwendeten sie Bargeld sowie einen Autoschlüssel. Derzeit liegen keinerlei Täterhinweise vor. Entsprechend bittet die Kriminalpolizei unter 06196 / 2073-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

2. Einbrecher entwenden Armbanduhr,

Liederbach-Oberliederbach, Höchster Straße, Montag, 05.06.2023, 14:25 Uhr bis 15:30 Uhr

(da)In Liederbach entwendeten Einbrecher am Montagnachmittag auf ihrem Beutezug eine Armbanduhr. Hierzu verschafften sie sich zunächst unbefugt Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Höchster Straße. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume nach Wertgegenständen, bis sie schließlich auf Bargeld sowie eine Uhr stießen. Mit dieser Beute im Gepäck flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06196 / 2073-0 Hinweise entgegen.

3. Schockanruf geht noch glimpflich aus, Sulzbach, Montag, 05.06.2023, 14:45 Uhr

(da)Am Montagmittag wurde eine 57-jährige Sulzbacherin fast um ihr Erspartes gebracht. Gegen 14:45 Uhr kontaktierte sie eine unbekannte Telefonnummer. Gemäß der mittlerweile weit verbreiteten Betrugsmasche meldete sich der vermeintliche Sohn und schilderte in dramatischer Art und Weise, er hätte einen Verkehrsunfall verursacht und bräuchte nun dringend Bargeld, damit eine Kaution zur Abwendung einer Haftstrafe gezahlt werden kann. Mit den besten Absichten machte sich die 57-Jährige auf den Weg zu Bank und hob eine fünfstellige Bargeldsumme ab. Glücklicherweise fiel noch vor der Geldübergabe auf, dass es sich dabei um eine Betrugsmasche und nicht um eine tatsächliche Notlage eines Angehörigen handelte. Betrügereien können in der heutigen Zeit in vielfältigster Form auftreten. Sollten Sie Fragen zu aktuellen Betrugsmaschen haben, wenden Sie sich an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Main-Taunus (praevention-pdmt.ppwh@polizei.hessen.de) oder für eine telefonische Beratung unter 06192 / 2079-231 an den Polizeilichen Berater Polizeioberkommissar Jürgen Seewald.

4. Unfall zwischen Radfahrer und PKW,

Hattersheim-Okriftel, Rossertstraße, Montag, 05.06.2023, 16:40 Uhr

(da)Am Montag wurde ein 71-jähriger Radfahrer in Hattersheim-Okriftel angefahren. Gegen 16:40 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Ford Kuga auf der Neugasse. An der Kreuzung Neugasse / Rossertstraße übersah er einen Radfahrer, der die Rossertstraße befuhr und somit vorfahrtsberechtigt gewesen wäre. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer kam hierdurch zu Fall und wurde verletzt. Er musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Ford Kuga war kein Sachschaden erkennbar.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell