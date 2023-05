POL-RE: Bottrop: Busfahrer geblendet - Polizei ermittelt

Recklinghausen (ots) - Dorsten In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in ein Friseurgeschäft an der Alleestraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Nachdem sie den Empfangsbereich durchwühlt hatten, ergriffen sie unerkannt die Flucht. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Gladbeck Über eine Terrassentür verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Tierarztpraxis an der ...

mehr