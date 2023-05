Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Senior zu Geldabhebungen genötigt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag (23.05.2023) gegen 08:50 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter einem älteren Mann aus Dorsten auf der Borkener Straße zwei wertlose Pelzkragenjacken angeboten. Der Unbekannte brachte den Mann dazu die Jacken zu kaufen, deshalb fuhren beide zusammen zu einer Bankfiliale in der Nähe.

Hier wurde der Senior zu zwei Geldabhebungen genötigt. Anschließend fuhr der Tatverdächtige den Mann in seine Wohnung an der Juliusstraße. Hier entwendete er weiteres Bargeld und flüchtete dann in unbekannte Richtung.

Der Sohn des Geschädigten wurde auf die Kontobewegungen aufmerksam und informierte die Polizei.

Personenbeschreibung: ca. 50 Jahre alt, sehr groß und stämmig, Stirnglatze, fuhr ein dunkles Fahrzeug mit Bochumer Kennzeichen

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

Tipps der Polizei:

- Lassen Sie sich nicht bedrängen und machen Sie laut auf sich und die Situation aufmerksam - Bitten Sie Passanten um Hilfe - Kaufen Sie keine Waren wie Teppiche, Jacken, Schmuck oder Besteck an der Haustür oder auf Parkplätzen und an Straßen - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in Ihre Wohnräume zu lassen - Wenden Sie sich an Bankmitarbeiter, bevor sie Abhebungen oder Überweisungen veranlassen - hier sind die üblichen Maschen der Täter bekannt

Weitere Infos zum Thema Betrug und wie Sie sich schützen können, finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell