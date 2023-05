Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Vier Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

Recklinghausen (ots)

Gegen 05:00 Uhr am Donnerstagmorgen bemerkte ein Zeuge vier Männer an einem Mehrfamilienhaus Am Grünen Platz. Die Männer verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei.

In der Zwischenzeit brachen die Tatverdächtigen drei Kellerräume auf und flüchteten anschließend. Durch die Polizeikräfte konnten alle vier Männer (zwischen 19 und 42 Jahre alt) in der näheren Umgebung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein Fahrzeug, dass den Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte, wurde sichergestellt.

Ob aus den Kellerräumen etwas entwendet wurde konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Bei einem der Tatverdächtigen wurden außerdem Drogen gefunden und sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell