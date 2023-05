Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Drei Tatverdächtige nach Sachbeschädigungen gestellt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch randalierten drei Männer (19, 21 und 23 Jahre) gegen 23 Uhr auf der Bahnhof- und Wallstraße in Marl-Sinsen / -Lenkerbeck. Sie beschädigten nach bisherigen Ermittlungen zwei Autos, entglasten ein Baustellenfahrzeug und zündeten mindestens einen Müllcontainer an. Ein Zeugin informierte umgehend die Polizei und beschrieb die Täter. Die Kolleginnen und Kollegen konnten zwei Männer aus Marl und einen Detmolder in unmittelbarer Nähe zu den Tatorten antreffen, auf die Beschreibungen zutrafen. Bei deren Durchsuchungen fand die Polizei eine Metallstange und ein Einhandmesser auf. Die Gegenständen stellten sie sicher. Im Weiteren beleidigten die Männer die Polizeibeamtinnen und -beamten und zeigten sich auch bei den weiteren Maßnahmen zunächst nicht einsichtig. Sie wurden daraufhin mit zur Wache genommen. Es ergaben sich erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen. Bei der Ingewahrsamnahme griff der 21-Jährige aus Detmold eine Kollegin und einen Kollegen an und verletzte sie leicht. Beide verblieben jedoch im Dienst. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei Recklinghausen unter 0800 2361 111 entgegen.

