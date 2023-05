Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: 89-jähriger Radfahrer bei Unfall an Kreisverkehr verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Kreisverkehr Konrad-Adenauer-Straße/Kaiserstraße/Theodor-Heuss-Straße hat es am Mittwochmittag einen Verkehrsunfall gegeben. Dabei wurde ein 89-jähriger Radfahrer aus Herten von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 27-jähriger Autofahrer aus Herten gegen 13 Uhr von der Theodor-Heuss-Straße in den Kreisverkehr fahren und stieß dabei mit dem Radfahrer zusammen, der gerade den Überweg nutzen wollte. Der 89-Jährige stürzte mit seinem Rad und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell