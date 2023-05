Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Verletzte bei Unfall auf Theodor-Körner-Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Theodor-Körner-Straße sind am frühen Mittwochabend zwei Autos zusammengestoßen. Beide Fahrer - ein 58-jähriger Mann aus Recklinghausen und eine 61-jährige Frau aus Recklinghausen - wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 61-Jährige, die auf der Theodor-Körner-Straße Richtung Hochlarmark fuhr, gegen 18 Uhr nach links auf die Autobahnzufahrt abbiegen (A43). Dabei stieß sie mit dem entgegenkommenden 58-jährigen Autofahrer zusammen, der auf der Theodor-Körner-Straße Richtung Süd unterwegs war. Sowohl die Frau als auch der Mann wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Ampel war außer Betrieb. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Unfallstelle musste vorübergehend gesperrt werden, was auch zu Behinderungen im Verkehr führte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell