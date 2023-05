Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannte lösen Sprengung in Bankgebäude aus - niemand verletzt - Korrektur Stadtteil!

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, haben Unbekannte eine Explosion in einer Bankfiliale an der Gladbecker Straße im Stadtteil Kirchhellen ausgelöst. Zeugen hatten mindestens drei Tatverdächtige beobachtet, die mit einem schwarzen BMW vor der Bank standen. Anschließend kam es zur Explosion. Im weiteren Verlauf stiegen die Tatverdächtigen mit Plastiktüten in den schwarzen BMW und flüchteten in Richtung Gladbeck.

Ob die Täter Beute gemacht haben kann zurzeit noch nicht gesagt werden.

Bei der Sprengung wurden keine Anwohner verletzt.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein mehrgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus. Das Gebäude musste evakuiert werden. Ob es einsturzgefährdet ist, muss aktuell noch ein Statiker bewerten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Ermittlungen und die Suche nach den Tätern dauern an. Für die Fahndung wurde unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Zeugen, die im Besitz von Fotos oder Videos der Tat sind, werden gebeten, diese im Hinweisportal des LKA hochzuladen. Das geht unkompliziert und schnell unter dem Link https://nrw.hinweisportal.de/ (Als Ereignis "Geldautomatensprengung NRW" anklicken und dann Videos und/oder Fotos hochladen.)

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell