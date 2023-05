Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Raubüberfall auf Taxifahrer

Baden-Baden (ots)

Gegen 4:45 Uhr soll es am heutigen Montag in der Balger Straße zu einem Angriff auf einen Taxifahrer gekommen sein. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sollen zwei bislang unbekannte Männer, die sich als vermeintliche Fahrgäste im Taxi befanden, unter Vorhalten eines Messers die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Es soll dann im Taxi zu einem Handgemenge gekommen sein, bei welchem der Taxifahrer so verletzt wurde, dass er in eine nahe Klinik zur Behandlung gebracht werden musste. Darüber hinaus verunfallte das Taxi indem es gegen eine Hauswand prallte. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfall- wie auch dem Tatgeschehen dauern an. Die beiden bislang unbekannten Täter flüchteten ohne Beute. Die Ermittler des Kriminalkommissariats Rastatt erbitten mögliche Zeugenhinweise unter der Hinweisnummer 0781 21-2820. /ag

