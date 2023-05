Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach mutmaßlichen Einbrechern. Konkret wird per Öffentlichkeitsfahndung nach einem Tatverdächtigen gesucht, der von einer Videokamera aufgezeichnet wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen waren insgesamt drei Täter an dem Einbruch beteiligt. Die Einbrecher konnten Schmuck erbeuten. Weitere Infos und die Fotos finden Sie in unserem Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/106400

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell