Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Recklinghausen (ots)

Mittwochabend setzten drei bislang unbekannte Jugendliche (zwei Jungs,ein Mädchen) einen Altkleidercontainer am Hellweg in Brand. Anschließend entfernten sie sich zu Fuß in Richtung Norden. Ein Zeuge beobachtete den Vorgang und informierte die Polizei. Der Vorfall ereignete sich um 18.10 Uhr. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Wer noch Angaben zu dem Geschehen machen kann, informiert bitte die Polizei (Tel. 0800 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell