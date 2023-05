Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrerin auf Supermarkt-Parkplatz angefahren

Recklinghausen (ots)

Auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Castroper Straße ist am Mittwochabend eine 38-jährige Radfahrerin von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 39-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen den Parkplatz gegen 20.10 Uhr verlassen und stieß beim Abbiegen - am Ende der Parkreihe - mit der Pedelec-Fahrerin zusammen. Die Radfahrerin aus Recklinghausen stürzte und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

