POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Betrüger schlagen über WhatsApp zu

Freudenstadt (ots) - Nachdem ein Mann am frühen Dienstagmorgen in Freudenstadt von einer unbekannten Person angegriffen worden ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen trat gegen 01 Uhr in der Alfredstraße ein bislang unbekannter und maskierter Mann an den Geschädigten heran. Unter Vorhalt eines Messers forderte dieser die ...

