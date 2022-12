POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Rollerfahrer nach Flucht vor der Polizei gestellt - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - In ein Wohnhaus eingedrungen sind noch unbekannte Täter am Dienstag in der Pforzheimer Südstadt. Die Einbrecher hebelten im Zeitraum zwischen 12 und 18:30 Uhr eine Türe auf und verschafften sich so Zugang in eine Wohnung des in der Schwarzwaldstraße befindlichen Mehrfamilienhaues. Über das Treppenhaus gelangten die Täter zu einer zweiten Wohnung ...

mehr