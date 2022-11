Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

In ein Wohnhaus eingedrungen sind noch unbekannte Täter am Dienstag in der Pforzheimer Südstadt.

Die Einbrecher hebelten im Zeitraum zwischen 12 und 18:30 Uhr eine Türe auf und verschafften sich so Zugang in eine Wohnung des in der Schwarzwaldstraße befindlichen Mehrfamilienhaues. Über das Treppenhaus gelangten die Täter zu einer zweiten Wohnung und brachen die Zugangstüre auf. Nachdem sie beide Wohnungen durchsucht hatten, flüchteten die Unbekannten. Bislang ist bekannt, dass Bargeld entwendet wurde. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

