Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Gemeinsame Pressemitteilung und Öffentlichkeitsfahndung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Freudenstadt (ots)

Verdacht des versuchten Totschlags - mutmaßlicher Täter flüchtig

Schwer verletzt worden ist in Freudenstadt am Sonntag, 25.09.2022, ein 37-jähriger Mann nach einer Streitigkeit mit einem bislang unbekannten Täter.

Am 25.09.2022, gegen 3:30 Uhr kam es in einer Hotelbar in Freudenstadt zu einem versuchten Tötungsdelikt. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten ein 37-Jähriger und der mutmaßliche Täter im Vorfeld der Tat untereinander Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten. In deren weiterem Verlauf schlug der bisher Unbekannte in der Folge nacheinander mit drei Biergläsern auf den Kopf des 37-Jährigen ein, wobei die Gläser durch die Wucht zu Bruch gingen und das Opfer schwere Verletzungen davontrug. Nach der Tat verließ der Unbekannte die Tatörtlichkeit. Der Geschädigte ließ sich anschließend ärztlich versorgen.

Vom mutmaßlichen Täter, der wohl den Spitznamen "Goga" trägt, liegen Fotos einer Überwachungskamera vor, die über folgenden Link abgerufen werden können: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freudenstadt-versuchtes-toetungsdelikt/

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 170 Zentimeter groß, zirka 30 bis 35 Jahre alt, dunkle, kurze Haare, von schlanker Statur und südosteuropäischer Erscheinung. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Basecap und er war mit einem dunklen T-Shirt sowie einer dunklen Hose bekleidet.

Personen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 telefonisch beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Michael Wenz, Polizeipräsidium Pforzheim

Staatsanwältin Martina, Staatsanwaltschaft Rottweil

