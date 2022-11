POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zum Schutz für Radfahrer - Polizei kontrolliert Falschparker

Freudenstadt (ots) - Verdacht des versuchten Totschlags - mutmaßlicher Täter flüchtig Schwer verletzt worden ist in Freudenstadt am Sonntag, 25.09.2022, ein 37-jähriger Mann nach einer Streitigkeit mit einem bislang unbekannten Täter. Am 25.09.2022, gegen 3:30 Uhr kam es in einer Hotelbar in Freudenstadt zu ...

mehr